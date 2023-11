Feijão carioca é o novo whey protein?

Especialistas explicam propriedades do alimento milenar e como pode ser benéfico para a saúde

Fonte de ferro e proteína, favorece o bom funcionamento intestinal e ajuda no controle do colesterol. Essas são somente algumas das propriedades que o tradicional feijão carioca carrega. E um estudo inédito da Embrapa Alimentos revelou a criação do “bean protein”, um concentrado proteico derivado do feijão carioca, que pode ser comparado ao conhecido “whey protein”, obtido a partir do soro do leite. A pesquisa foi financiada com recursos da Embrapa e do Programa de Incentivo à Pesquisa do GFI (The Good Food Institute), demonstrando a relevância do avanço no campo da alimentação alternativa.

Com uma impressionante quantidade de quase 80 gramas de proteína a cada 100 gramas de feijão, equivalente a aproximadamente 80% de sua composição, esse inovador ingrediente possibilita o aumento do teor de proteína em alimentos à base de vegetais, tornando-os comparáveis a produtos de origem animal, como hambúrgueres, empanados, salsichas, linguiças, leites vegetais e iogurtes. Além disso, o concentrado proteico também pode ser utilizado na panificação, na produção de bebidas e suplementos alimentares, ampliando consideravelmente o leque de aplicações.

“A descoberta do ‘bean protein’ é um marco na indústria alimentícia, destacando o papel fundamental do humilde feijão em nossa dieta. O feijão não é apenas uma fonte valiosa de nutrição para milhões de pessoas, mas agora, com nossa pesquisa, revela seu potencial extraordinário como uma alternativa sustentável e rica em proteínas para alimentos de origem animal. Estamos testemunhando a transformação do feijão de um alimento básico em uma potência proteica, abrindo novos caminhos para uma alimentação mais saudável e sustentável.”, explica a Engenheira de Alimentos da Combrasil, Ana Rachel.

Segundo especialistas, a pesquisa da Embrapa Alimentos abre portas para um futuro promissor no mercado de alimentos à base de vegetais, não só no Brasil, mas também em âmbito global, oferecendo uma opção inovadora e sustentável para consumidores em busca de alternativas mais saudáveis e amigas do meio ambiente.

“O feijão é um alimento que faz parte da história e da cultura do Brasil. O feijão carioca é um dos tipos de feijão mais utilizados na culinária brasileira, podendo ser o ingrediente principal de caldos e sopas. Com suas propriedades nutricionais excepcionais e versatilidade na cozinha, o feijão desempenha um papel central na alimentação de nosso país. Agora estamos adicionando mais um capítulo à jornada do feijão, tornando-o não apenas um ingrediente comum, mas uma força transformadora no cenário global da alimentação.” Ressalta Ana Rachel.