Especialista explica como bebida alcoólica atrapalha a rotina de atividade física

Muitas pessoas adoram curtir uma cervejinha ou vinhozinho no fim de semana, e esse é um hábito que muitos não abrem mão. Entretanto, para quem pratica exercícios físicos regularmente, ficar atento ao consumo dessas bebidas é uma questão importante. Isso porque, segundo a nutricionista esportiva na Clínica Aesthesis, Rayanne Marques, a ingestão de álcool pode impactar diretamente o rendimento nos treinos.

“A prática de atividade e o consumo de álcool, sem dúvidas é uma questão que absolutamente não combina em nada. Basta analisar como é a disposição de quem exagerou na bebida ao acordar no dia seguinte. E, ao se sentir indisposto, é muito fácil dispensar a prática de exercício físico que faria parte de um dia da rotina”, diz.

De acordo com a nutricionista, se a pessoa pratica exercícios físicos para emagrecer ou definir os músculos, o melhor é evitar o consumo de bebidas alcoólicas, pois elas podem afetar negativamente o desempenho muscular, diminuindo a força e aumentando a fadiga. Segundo Rayanne, elas também podem interferir na síntese de proteínas e reduzir os níveis de testosterona, que é essencial para o fortalecimento muscular.

“Temos a clareza de que o consumo de bebidas alcoólicas faz parte das relações sociais há milhares de anos, mas a bebida não deve ser ingerida por praticantes de atividades físicas que almejam atingir resultados satisfatórios. Ainda hoje, com tantos estudos, não existe a definição de um nível seguro para o consumo. É importante que as pessoas estejam conscientes sobre os prejuízos que o álcool traz à prática esportiva e saúde no geral”, finaliza a especialista.