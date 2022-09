Especialista alerta sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil

A campanha intitulada Setembro Dourado foi criada para alertar sobre a importância de se atentar aos sinais do câncer em crianças e jovens

O mês de setembro chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. A campanha intitulada Setembro Dourado foi criada para alertar sobre a importância de se atentar aos sinais e sintomas sugestivos do câncer em crianças e jovens. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), para este ano, no Brasil, a estimativa é de 8.460 mil novos casos de câncer infantojuvenil. Para a oncologista pediátrica da Oncoclínicas Brasília, Lucélia Melgares, esse tipo de câncer pode se manifestar desde o nascimento.

A pediatra explica que os tipos de câncer infantil mais frequentes são as leucemias agudas, seguidas de tumores de sistema nervoso central (que acometem mais as crianças pequenas), e os linfomas que atingem mais os adolescentes. “As causas desse tipo de câncer podem ter alguma relação com alterações embrionárias ou mesmo alterações genéticas. O mais importante é o diagnóstico precoce, pois, daí as chances de cura são de até 70%”, explica a especialista da Oncoclínicas Brasília.

Sintomas da doença

Febre recorrente sem uma causa específica, manchas roxas que aparecem pelo corpo sem batidas, vômitos, dor de cabeça, mudança de comportamento e irritabilidade são sintomas que devem ser investigados. Fora isso, no caso da leucemia, a criança pode ter também dores ósseas progressivas, sangramentos inexplicáveis pela narina, sangramento gengival, palidez palmar ou conjuntival grave.

Os pais devem ficar atentos nas dores de cabeça persistentes e progressivas, predominantes à noite ou logo ao acordar, podendo ser acompanhado de vômito, estrabismo com aparecimento súbito, proptose (olho estufado), alteração na visão, desequilíbrio ou alteração ao andar. Esses são sintomas que podem levar ao diagnóstico de um tumor cerebral.

A médica afirma ainda que perda de peso ou de apetite, massa no corpo sem sinais de inflamação, massa palpável no abdômen, hepatomegalia e esplenomegalia (aumento do tamanho do fígado e do baço) podem ser um indício de tumor abdominal.

“Além dos sintomas listados, um sinal importante é a apatia. Caso a criança perca a vontade de brincar ou diminua o ritmo das atividades de entretenimento é preciso ligar o alerta. A recomendação é que, diante de qualquer um dos sintomas, seja feita uma avaliação criteriosa da criança, com exame físico detalhado, bem como exames laboratoriais e de imagem e análise do histórico familiar”, alerta a oncologista da Oncoclínicas Brasília.