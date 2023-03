Endometriose causa queda capilar e atinge mais de 190 milhões mulheres aponta OMS

A endometriose é uma disfunção onde o tecido que reveste o útero cresce fora do órgão. Não há causa definida para essa condição

A endometriose é uma disfunção onde o tecido que reveste o útero cresce fora do órgão. Não há causa definida para essa condição e o tecido pode ainda estar nos ovários, tubas uterinas e até no intestino.



Segundo a Organização Mundial de Sáude (OMS) mais de 190 milhões de mulheres possuem a doença. Apenas no Brasil, cerca de 7 milhões de brasileiras vivem com a endometriose, podendo chegar a um quadro de infertilidade em 40% dos casos, de acordo com dados do Ministério da Saúde.



Como a endometriose é um processo inflamatório, o organismo fica desregulado. A queda de cabelo é um dos principais sintomas da doença. Há ainda outras queixas como dor na relação sexual, aumento da cólica e fluxo menstrual intenso, ainda dores nas costas, abdômen, náusea.



A tricologista e professora da Academia Brasileira de Tricologia (ABT), Valine Alencar, explica que “O cabelo é um indicador de saúde do organismo e com a inflamação e disfunção provocadas pela endometriose o corpo entra em desequilíbrio, predispondo a processos autoimunes e também a queda capilar. É preciso estar atenta aos sinais do corpo e procurar atendimento especializado, pois existem opções de tratamento para auxiliar no combate à queda capilar.”, explica.