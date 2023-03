Queda de helicóptero na Zona Oeste de São Paulo deixa pelo menos 4 mortos

Várias peças do helicóptero ficaram espalhadas pela rua, assim como pedaços de árvores que foram acertadas

Por volta das 14h45 desta sexta-feira (17), um helicóptero caiu na Zona Oeste de São Paulo, deixando pelo menos quatro mortos.

Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu entre as ruas Pedro Luís Alves Siqueira e James Holland. O atendimento já está sendo prestado no local, que conta com bastante gente em volta. Peças do helicóptero ficaram espalhadas pela rua, assim como pedaços de árvores que foram acertadas.

Nove viaturas trabalham no local. O helicóptero é um Robinson R44 II, prefixo PR-PGC, com capacidade para um piloto e três passageiros, mas ainda não há a informação oficial de quantas pessoas estavam dentro da aeronave. Ele é operado pela Helimarte Táxi Aéreo e pela Geoflito Atividades Geoespaciais.

Reportagem em atualização