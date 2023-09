A procura pelo produto é tao grande que em junho, o Ozempic ficou em falta em diversas farmácias brasileiras

Quando se fala em emagrecimento, a palavra da moda é semaglutida. Nas farmácias ela pode ser encontrada nos medicamentos Ozempic, Wegovy, Rybelsus e Mounjaro, o mais novo na praça. A procura pelo produto é tao grande que em junho, o Ozempic ficou em falta em diversas farmácias brasileiras.

De acordo com a nutricionista esportiva Adriana Azank, a semaglutida é um medicamento semelhante ao hormônio GLP-1, que é produzido no intestino após nos alimentarmos. “Ele é indicado para o controle do diabetes tipo 2 porque ele ajuda no controle da glicemia, otimizando a produção de insulina, reduz o esvaziamento gástrico e age no sistema nervoso central, reduzindo a sensação de fome, o que leva a um melhor controle da ingestão alimentar e, consequentemente, à perda de peso. Por isso, muitos pacientes que querem perder peso de forma rápida se interessam pelo medicamento”, afirma Adriana.

Mas, ela faz um alerta! “Existe emagrecimento muito além da semaglutida! Esses medicamentos podem ajudar casos pontuais, mas o indivíduo precisa se conscientzar que emagrecer tem que ser um processo saudável e contínuo. Não adianta usar remédio e continuar com os velhos hábitos na cabeça. Esses medicamentos têm efeitos colaterais, por isso o segredo do sucesso é manter uma alimentação equilibrada, praticar esporte e o mais importante: controlar o estresse e a ansiedade porque muitas vezes eles são o gatilho para sabotar a dieta”, explica a nutricionista.

Para ajudar quem quer perder peso, a nuricionista esportiva Adriana Azank, separou 5 dicas.

Confira!

1- Alimentação Balanceada: Opte por uma dieta equilibrada, rica em vegetais, proteínas magras e fibras. Evite alimentos processados e açúcares em excesso.

2- : Controle o tamanho das porções para evitar excessos: Use pratos menores e esteja ciente das quantidades que consome.

3-Exercícios Regulares: Pratique atividades físicas regularmente. Combine exercícios aeróbicos, como caminhada ou corrida, com treinamento de força para melhores resultados.

4- Hidratação Adequada: Beba água suficiente ao longo do dia. Às vezes, a sede pode ser confundida com fome.

5- Sono de Qualidade: Durma bem. A falta de sono pode afetar os hormônios relacionados à fome, levando a escolhas alimentares menos saudáveis.

Quer saber mais? No dia 30 de setembro, Adriana Azank, nutricionista funcional Clínica e Esportiva, com especialização em Nutrição Funcional e Nutrigenômica estará em Brasília para palestrar. O tema é: Emagrecimento muito além da Semaglutida. O evento, promovido pela farmácia de manipulação Quality, também trará o renomado ginecologista Ítalo Rachid, para falar sobre Hormologia, espiritualidade e propósito.

Para saber mais:

https://www.sympla.com.br/evento/pos-qnutrition/2158725