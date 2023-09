CPMI cancela depoimento de homem condenado por bomba no Aeroporto de Brasília

Em depoimento à polícia, Rodrigues disse que recebeu o explosivo no acampamento que ficava em frente ao quartel general do Exército

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro cancelou o depoimento do blogueiro Alan Diego dos Santos Rodrigues, que estava marcado para esta quinta-feira (29). Ele foi condenado por colocar uma bomba em caminhão-tanque de combustível os arredores do Aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro de 2022.

Uma nota data para o depoimento ainda não foi marcada. A previsão é de que a senadora Eliziane Gama entregue o relatório final no dia 17 de outubro.

A CPMI também já ouviu outros dois condenados pelo atentado: o empresário George Washington de Oliveira Sousa e o blogueiro Wellington Macedo de Souza.

O depoimento havia sido proposto pelos deputados Carlos Sampaio (PSDB-SP), Duarte Jr. (PSB-MA) e Duda Salabert e pelo senador Izalci Lucas (PSDB-SF). Eles lembram que, em depoimento à polícia, Rodrigues disse que recebeu o explosivo no acampamento que ficava em frente ao quartel general do Exército.