Confiança do comércio cai 1,6 ponto em setembro ante agosto, revela FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) recuou 1,6 ponto na passagem de agosto para setembro, para 92,2 pontos, informou nesta quinta-feira, 28, a Fundação Getulio Vargas (FGV) Em médias móveis trimestrais, o indicador caiu 0,7 ponto, após cinco altas consecutivas.

“A confiança do comércio voltou a cair em setembro, mantendo a volatilidade dos últimos meses. A piora ocorreu tanto nas avaliações sobre o momento atual quanto nas expectativas em relação aos próximos meses, mas chama a atenção a terceira queda consecutiva na percepção sobre a demanda atual. A dificuldade de manter a trajetória positiva dos últimos meses parece estar relacionada a desaceleração da confiança dos consumidores e também pelo tempo que o efeito da melhora das variáveis macroeconômicas, como a redução de juros, vai levar para refletir na atividade do setor”, avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em setembro, houve piora na confiança em quatro dos seis principais segmentos do comércio. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 0,4 ponto, para 94,2 pontos. O Índice de Expectativas (IE-COM) diminuiu 2,7 pontos, para 90,5 pontos.

Na avaliação sobre o momento atual, houve influência negativa do volume de demanda no momento presente, recuo de 1,1 ponto. Quanto às expectativas, houve impacto do recuo de 5,1 pontos do item que mede a tendência dos negócios para os próximos seis meses, após ter subido 8,0 pontos no mês anterior.

Apesar da queda recente na confiança do comércio, o indicador médio do terceiro trimestre ficou 4,2 pontos acima da média do trimestre imediatamente anterior, frisou a FGV. As avaliações sobre o momento atual subiram 3,5 pontos, segundo trimestre consecutivo de alta, e as expectativas aumentaram 4,7 pontos, o primeiro resultado positivo desde o terceiro trimestre de 2022.

A Sondagem do Comércio de setembro coletou informações de 702 empresas entre os dias 1º e 26 do mês.

Estadão Conteúdo