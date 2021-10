Dia Mundial de Lavar as Mãos: um alerta para falta de água potável

O Brasil vive a pior crise hídrica dos últimos 91 anos, com escassez de chuvas, reservatórios em níveis baixos e maior demanda por energia

A água potável é um dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 1988. Apesar do documento, quase 35 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço, segundo o Instituto Trata Brasil. Ao redor do mundo os números também impressionam. Quase metade da população do planeta (3 bilhões de pessoas) não têm acesso a um lavatório com água e sabão em casa. A maior parte destes indivíduos estão em países mais pobres ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O dado é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Além disso, de acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME), o Brasil vive a pior crise hídrica registrada nos últimos 91 anos, com escassez de chuvas, reservatórios em níveis baixos e maior demanda por energia em razão da reativação da economia para patamares pré-pandemia em vários setores. Especialistas sinalizam que este panorama deve perdurar ao longo dos próximos anos.

O cenário se mostra ainda mais preocupante em tempos de pandemia, quando a higienização, principalmente das mãos, é fundamental para prevenir a contaminação por Covid-19, além de outras doenças infecciosas.

“A lavagem das mãos é fundamental para a saúde, pois remove parte das bactérias e vírus com os quais temos contato ao longo do dia. Esses patógenos vêm das superfícies que você toca e, ao lavar as mãos, há grandes chances de irem ‘embora’ com a água”, explica a infectologista e gerente de imunizações do Sabin, Ana Rosa dos Santos. O ato é tão importante que ganhou uma data especial: 15 de outubro, Dia Mundial de Lavar as Mãos. A campanha visa conscientizar a população do planeta sobre a importância da limpeza constante dessa parte do corpo.

Água limpa

A infectologista e gerente de imunizações do Sabin Medicina Diagnóstica em Brasília ressalta que é preciso ter atenção à qualidade da água utilizada para a higienização das mãos. É fundamental usar água potável. Caso contrário, o próprio mineral poderá trazer para as pessoas microrganismos indesejados. “Para lavar bem as mãos é necessário água potável e sabão ou detergente. Se você não tiver acesso a esses elementos no momento, pode buscar alternativas. A mais conhecida é o álcool gel 70%”, explica o infectologista.

Confira o passo a passo para a limpeza correta das mãos:

Passar sabonete/sabão e água limpa nas mãos; Esfregar as palmas; Esfregar a ponta dos dedos na palma da outra mão; Esfregar os dedos de uma mão contra os de outra; Esfregar os polegares individualmente; Lavar o dorso das mãos; Lavar os punhos; Secar com toalha limpa.