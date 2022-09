Dia do Surdo: “Comunidade surda é representada e notada”, diz intérprete de libras

Ao contrário do que muitos pensam, a língua possui regras, estruturas, sintaxe, semântica e pragmática próprias e bem definidas

Danyelle Silva

(Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB)

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é utilizada por 10 milhões de brasileiros de acordo com o IBGE de 2022. Ao contrário do que muitos pensam, a língua possui regras, estruturas, sintaxe, semântica e pragmática próprias e bem definidas.

“Atualmente, a comunidade surda está tendo visibilidade e com isso tendo algumas vitórias. Poderia ser bem mais, mas já está melhorando”, diz a intérprete Brenda Rodrigues. A profissional atua na transmissão da TV Brasil.

Intérpretes de libras nas escolas

“Só tem intérprete de libras nas escolas quando há um aluno surdo”. Na Lei Nº 14.191 Artigo 60 diz o seguinte: “Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos”.

No Distrito Federal há cerca de duzentas mil pessoas com deficiência, de acordo com levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, deste ano. E a língua de sinais só é incorporada para pessoas com deficiência.

“A libras deveria ser ensinado como o inglês, espanhol nas escolas, pois os surdos estão na nossa comunidade. Profissões como médico, policial, jornalistas que estão prestando serviços à comunidade deveriam saber libras” , apela Brenda Rodrigues.

Conquistas para os Surdos

Em 2022, traduziram pela primeira vez a bíblia para libras, a ação foi feita pelos Testemunhas de Jeová. “A bíblia traduzida vai fazer com que os surdos tenham a sua própria interpretação, sem precisar da interpretação de outra pessoa. Eles vão ler a bíblia sozinho”

A comunidade surda agora tem acesso a política e a tudo que ocorre em nosso país, pois na Tv pública tem intérprete de libras. “ o intérprete de libras da Tv pública descreve exatamente o que está ocorrendo lá, cada palavra dita e cada ação feita”. Afirma Brenda Rodrigues.

No dia das eleições, os deficientes auditivos poderão votar sozinhos, sem qualquer auxílio de uma outra pessoa, pois nas urnas eletrônicas terá um espaço para o intérprete de libras traduzir. Os surdos terão o seu voto secreto.