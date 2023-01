Como prevenir acidentes com as crianças nas férias

Especialistas explicam como evitar as lesões e o que fazer caso elas aconteçam

O período de férias escolares é sinônimo de descanso, passeios, viagens e muita diversão para as crianças. Contudo, é também tempo de ficar atento, pois é nesta época que costumam acontecer o maior número de lesões ortopédicas entre os pequenos. A boa notícia é que a maioria das lesões mais comuns pode ser evitada com alguns cuidados e o uso de proteção adequada.

Segundo o médico Juliano Bernadelli Guerra, ortopedista do Hospital Anchieta de Brasília, as crianças mais jovens, abaixo dos 7 anos, são as mais propensas a sofrerem lesões por não terem consciência do perigo. Além disso, são elas também as mais inclinadas a se afogar em piscinas públicas ou privadas em situações de não vigilância e sem os cuidados adequados.

Para prevenir fraturas, entorses e contusões, o médico explica que os pais devem ficar atentos e vigilantes quanto à segurança dos brinquedos nos parques públicos e privados e quanto à adequação das atividades para cada faixa etária.

“No intuito de oferecer diversão, os familiares esquecem de seguir algumas regras: averiguar se os parques e eventos infantis divulgados na mídia apresentam licença para funcionamento, se possuem brincadeiras e brinquedos adequados para cada faixa etária. Se existe salva-vidas treinado para piscinas.”, detalha Juliano.

O descuido pode provocar fraturas e lesões. O ortopedista do Hospital São Francisco de Brasília Paulo Victor Pereira conta que as fraturas mais comuns no período de férias estão associadas a quedas. São elas: fratura de punho, de tornozelo e de ombro. O médico explica que durante este período as crianças devem aproveitar ao máximo, mas toda brincadeira deve ser supervisionada por um adulto.

“Se durante a diversão acontecer algum acidente, a primeira coisa a se fazer é manter a calma. Após, devemos avaliar se o acidente foi mais grave e gerou alguma limitação ou dor intensa. Nesses casos um médico deverá ser procurado para uma melhor avaliação”, explica o especialista.

O profissional indicado para atender casos de lesões e fraturas é um ortopedista. Ele saberá analisar cada caso e tratar com cuidado. Para evitar qualquer tipo de desconforto ou algo mais grave, algumas recomendações são essenciais, entre elas a supervisão de um adulto.

“Alongamentos antes das brincadeiras pode ser uma forma de evitar as lesões. Crianças não medem o risco durante as brincadeiras, por isso sempre devem ser supervisionadas por um adulto e evitar brincadeiras perigosas. Além disso, sempre recomendo não misturar crianças maiores com menores principalmente no pula pula”, conclui Flávio Patto, ortopedista do Instituto de Neurologia de Goiânia.