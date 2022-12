Como ingerir whey protein da forma correta

Especialista dá algumas dicas para que não ocorram prejuízos à saúde

O Whey Protein é a proteína do soro de leite, um dos suplementos mais conhecidos e usados por praticantes de atividades físicas. Ele ganhou fama e se tornou uma das melhores alternativas para muitas pessoas que treinam por oferecer todos os aminoácidos essenciais para a recuperação e construção muscular, ou seja, por favorecer o ganho de força e hipertrofia (aumento da massa muscular).

Além de promover mais facilidade para pessoa a partir do aumento da ingestão dos aminoácidos essenciais e consequentemente, das proteínas, o Whey Protein pode ser utilizado tanto por praticantes de esportes de longa duração, como também por praticantes de esportes de força, como a musculação. Também, estudos revelam que idosos e pessoas com doenças que acometem a musculatura tendem a se beneficiar ainda mais com consumo regular da proteína, via alimentação ou suplementação.

O nutricionista da Science Play, Felipe Ribeiro, explica que cada pessoa tem um objetivo e que o corpo pode reagir de formas diferentes. O especialista diz que não é apenas querer ganhar massa muscular ou por ser praticante de exercício físico que há necessidade de tomar o suplemento, pois uma série de outros fatores precisam ser avaliados.

“Eu gosto de dizer que o uso do Whey Protein depende muito de como está a alimentação previamente da pessoa, também dos objetivos dela e da rotina de cada um. O uso mais comum é no pré ou no pós-treino, mas também pode ser utilizado ao longo do dia para dar mais praticidade ou para que suplemente o aporte de proteínas de uma refeição específica”, explica o especialista.

Felipe conta que muitas pessoas tendem a tomar suplementação por conta própria e que isso não é o mais indicado, pois pode não ser necessário. Além disso, o nutricionista explica que em alguns casos a própria alimentação já cumpre as necessidades de proteína, mas que a suplementação pode ser feita na alimentação do dia a dia, se for necessário um complemento da quantidade de proteína ou mais praticidade.

“Para pessoas com rins e fígado com um bom funcionamento, não tende a acarretar riscos à saúde, mas pessoas que já têm doenças pré-existentes nesses órgãos é preciso que procure um profissional para que a avaliação seja feita da melhor forma sem prejudicar o bem-estar do paciente”, alerta Ribeiro.

O especialista chama a atenção de quem deseja tomar a suplementação. O ideal é procurar um nutricionista para avaliar cada caso e se há a real necessidade da suplementação, além de verificar o melhor Whey para cada tipo de pessoa.