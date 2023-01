Como evitar dores de ouvido em viagens de avião?

Especialista dá algumas dicas para diminuir o desconforto durante o voo

Com o período do recesso, é comum o aumento do número de viagens de avião. No entanto, para algumas pessoas o voo pode ser muito desconfortável, causando dores ou pressão no ouvido tanto durante o pouso quanto na decolagem.

De acordo com Ariane Gonçalves, fonoaudióloga e especialista em audição, da clínica AudioFisa aparelhos auditivos, a dor no ouvido em uma viagem de avião acontece em decorrência das mudanças de pressão. “Algumas pessoas são mais sensíveis a mudança de pressão que ocorre durante o voo, o que pode provocar dores agudas nos ouvidos”, explica fonoaudióloga especialista em audição

A autora do livro ”Descomplicando a Perda Auditiva” ressalta que há diferença entre a decolagem e o pouso. Ariane afirma que durante a decolagem, a pressão do ar dentro da cabine diminui gradualmente até atingir o nível que será mantido durante o voo. Já no pouso costuma ser diferente. “As dores costumam ser ainda mais intensas durante o pouso, já que nesse momento a pressão do ar dentro da cabine aumenta gradualmente, e esse aumento “empurra” os tímpanos para dentro, fazendo com que a dor seja maior”, explica a especialista.

A doutora dá dicas de como evitar a dor de ouvido dentro do voo