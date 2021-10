Clima seco traz sinal de alerta para doenças de pele

“A baixa umidade do ar afeta a hidratação natural produzida pelo corpo, e acaba ocasionando ressecamento, especialmente, das mãos, pés e lábios”, afirma

De acordo com a meteorologia, 2021 pode ser um dos anos mais quentes da história do Planeta Terra. Aqui no Brasil, o período de estiagem se prolonga, sendo necessário redobrar cuidados com a saúde e adotar algumas medidas para hidratar o corpo e reduzir o sofrimento com a seca. Para a farmacêutica da Quality Manipulação, Adriana Rabelo, a queda dos níveis de umidade no ar tende a potencializar a desidratação e a sensibilidade da pele. “A pele é uma das partes do corpo que mais sofre neste período seco. A baixa umidade do ar afeta a hidratação natural produzida pelo corpo, e acaba ocasionando ressecamento, especialmente, das mãos, pés e lábios”, afirma.

Adriana comenta que a mucosa do nariz e os olhos também sentem os efeitos do período de estiagem de chuvas. “É comum as pessoas nos procurarem com queixas de ressecamento das narinas e nos olhos”, aponta.

Para reduzir os efeitos nocivos da seca para a pele, além de beber 2 ou 3 litros de água por dia e evitar exposição ao sol entre 11h e 16h, a farmacêutica recomenda alguns produtos de uso diário. Um dos principais é a água termal. “Ela é rica em minerais e oligoelementos como cálcio, magnésio, ferro, sílica e zinco. O zinco, por exemplo, é importantíssimo para a integridade de nossa pele e auxilia no processo de cicatrização. Já a sílica tem ação anti-inflamatória e calmante para a pele.” Ainda segundo Adriana, também é importante utilizar certos tipos de hidrantes. “Nosso corpo como um todo precisa de cuidados, por isso, é sempre bom hidratar a pele com alguns cremes contendo vitamina ‘E’, óleos naturais, ou ainda produtos que tenham na composição lactato, revidrate, vegelip, que previne doenças e inflamações”, conta. “A calda corporal é uma boa opção para esse período. O sabonete hidratante para o corpo pode substituir o creme hidratante usado normalmente pós banho, pois possui ativos hidratantes em sua composição”, conclui.

Outro alerta da farmacêutica é evitar banhos quentes no período de seca. “Com a umidade do ar baixa, a pele está mais sensível e a água quente contribui para o surgimento ou agravamento de coceiras e dermatites, já que retira a camada natural que atua na lubrificação da pele,” destaca.

Confira dicas gerais para este tempo de seca: