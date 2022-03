Chegada do outono exige cuidados especiais com a pele

Dermatologista fala sobre o que acontece com a pele nesta estação do ano

Para muitos, o outono é a época mais gostosa do ano. Mas, não se engane: assim como o verão e o inverno, essa estação exige cuidados com a pele, pois é o período do ano em que as temperaturas costumam oscilar bastante. Na região Centro-Oeste, por exemplo, o outono é marcado por um tempo seco, sem chuvas e com clima frio.

Segundo a dermatologista Clarissa Borges, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e sócia da Clínica Harmonie, no outono é comum a pele ficar mais ressecada. Por isso, a primeira dica é evitar banhos com água muito quente. Outro cuidado é não limpar o rosto em excesso. “Isso acaba retirando a oleosidade natural que protege a pele. Por isso é necessário escolher o sabonete correto de acordo com as necessidades de cada um e não lavar a face mais que duas vezes ao dia”, explica a dermatologista.

A médica ressalta que a hidratação neste período também é fundamental. “Preserva tanto a pele do corpo quanto a do rosto contra o ressecamento e a descamação, então recomenda-se hidratar duas vezes ao dia, pela manhã e pela noite”, destaca Dra. Clarissa.

O uso de cosméticos com vitamina C são indicados para auxiliar na produção de colágeno e potencializar a ação do filtro solar, que deve ser usado “em todas as estações do ano, em casa ou na rua”, finaliza a dermatologista.