Academia promove treinão da solidariedade em meio à crise no Rio Grande do Brasil

No contexto da atual situação de calamidade pública que assola o Rio Grande Sul desde o último dia 30, onde muitas famílias estão enfrentando dificuldades extremas, a solidariedade torna-se um elemento crucial. Em resposta a esse apelo por ajuda, a Academia Ultra do Recanto das Emas, que abre oficialmente suas instalações nesta quarta-feira, dia 8/05, chega com um propósito nobre: unir esforços para auxiliar as famílias necessitadas.

No dia da abertura, aqueles que levarem um quilo de alimento não perecível receberão duas semanas de aula na academia gratuitamente, sem qualquer custo. Além disso, a academia decidiu estender essa campanha para sua unidade no Cruzeiro, já em funcionamento.

Lustosa expressa sua espera ansiosa pela inauguração e espera que este momento motive muitos alunos a participarem do “treinão da solidariedade”.

A nova unidade da Academia Ultra do Recanto das Emas oferecerá uma variedade de serviços, incluindo musculação, estúdio de pilates com equipamentos modernos, aulas coletivas e estúdio de luta. A matrícula pode ser realizada pessoalmente ou através do site.

O horário de funcionamento da academia será de segunda a sexta-feira, das 5h às 23h, e aos finais de semana e feriados, das 8h às 14h.