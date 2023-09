Após subir nas primeiras horas, dólar vira para queda com PMIs dos EUA e petróleo no foco

O petróleo passou a subir também e ajuda no alívio do dólar bem como ações de empresas do setor de petróleo na B3, afirmou

O dólar virou para o lado negativo e registrou mínima a R$ 4,9547 (-0,42%) no mercado à vista na parte final da manhã desta quarta-feira, 6. O movimento é diferente do observado nas primeiras horas da manhã, quando a moeda norte-americana acompanhou viés positivo frente a alguns pares emergentes do real ligados a commodities. A analista da Toro Investimentos, Rose Duarte, disse que o mercado de câmbio reage aos índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que vieram abaixo das previsões, reforçando chances do banco central norte-americano, o Federal Reserve, não elevar mais juros este ano, mantendo taxas altas por bom tempo para controlar a inflação. O petróleo passou a subir também e ajuda no alívio do dólar bem como ações de empresas do setor de petróleo na B3, afirmou. O PMI de serviços dos EUA caiu de 52,3 em julho para 50,5 em agosto, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta-feira pela S&P Global. A leitura definitiva de agosto ficou abaixo da estimativa preliminar, de 51. Leia também PF deflagra operação contra financiadores de bloqueios em rodovias federais em 2022

China diz em cúpula na Ásia que países devem evitar nova Guerra Fria Já o PMI composto dos EUA, que engloba serviços e indústria, recuou de 52 para 50,2 no mesmo período, também abaixo da estimativa preliminar, de 50,4. Segundo a S&P, o indicador foi pressionado pela queda acentuada no PMI de serviços. Já o PMI do setor de serviços dos Estados Unidos, medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), subiu de 52,7 em julho para 54,5 em agosto. O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 52,4. Às 11h03, o dólar à vista já desacelerava a queda, a R$ 4,9717 (-0,12%).