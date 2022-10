Sarney quebra silêncio e declara apoio a Lula como defesa da democracia

“É voto pela democracia, pela volta ao regime de alternância de Poder, pela busca do Estado de Bem-Estar Social. A diferença é clara”, diz Sarney

Tayguara Ribeiro

São Paulo, SP

O ex-presidente José Sarney (MDB) anunciou nesta segunda-feira (24) voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da disputa à Presidência, como forma de defender a democracia.

“É voto pela democracia, pela volta ao regime de alternância de Poder, pela busca do Estado de Bem-Estar Social. A diferença é clara”, diz Sarney em uma carta divulgada em seu site.

O também ex-senador criticou o atual governo pelo que chamou de ataque sistemático do Executivo contra o Judiciário.

“No mesmo espírito dos que construíram em torno de Tancredo Neves a Aliança Democrática, reunindo um amplo espectro de homens públicos, agora congregamos em torno do Presidente Lula os homens de maior responsabilidade do País para formar uma nova união pela democracia. É a esperança que nos convoca”.

Com a proximidade do segundo turno da eleição, a maioria dos ex-presidentes do Brasil passou a se posicionar entre apoios à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) ou a volta de Lula ao Palácio do Planalto.

Dilma Rousseff (PT), Fernando Henrique Cardoso (PSDB) já haviam anunciado publicamente suas preferências por Lula. Fernando Collor (PTB) apoia o presidente Jair Bolsonaro. Já Michel Temer não manifestou apoio no segundo turno da disputa presidencial.