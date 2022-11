PT não quer ficar nas mãos de Lira, apesar de apoiar a sua reeleição

O partido planeja oficializar apoio à recondução do presidente da Câmara nesta terça-feira (29)

O PT deve oficializar nesta terça (29) o apoio à reeleição de Arthur Lira (PP-AL), mas trabalha para não ficar dependente dele e, por isso, deseja formar um bloco paralelo, que seja mais numeroso, para contrabalançar o poder do presidente da Câmara.

“O mais importante agora é a gente montar uma base do governo. Isso não é em oposição ao Lira, mas acho que montar uma frente ou uma bancada que vá do PT ao PL é inviável”, afirma Lindbergh Farias (PT-RJ).

Para isso, a adesão de legendas como o União Brasil, PSD e MDB ao projeto do PT é fundamental. Como o União declarou apoio a Lira, mas não se comprometeu em integrar o bloco dele, petistas veem chances de atrair a sigla, dando como garantia o apoio à reeleição do atual presidente.

Posou para foto com o vice-presidente do União Brasil, Antonio Rueda, no Estádio 974, no Catar, onde assistiram à vitória do time brasileiro sobre a Suíça na Copa.

Estadão conteúdo