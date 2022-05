Zema lidera em Minas com 41%, seguido por Kalil, com 30%, mostra pesquisa Quaest

Zema busca a reeleição ao governo do estado, enquanto Kalil ainda tenta formalizar um palanque com apoio do ex-presidente Lula (PT)

O governador Romeu Zema (Novo) aparece à frente na mais nova pesquisa Genial/Quaest em cenário de primeiro turno para as eleições em Minas Gerais. Atrás dele estão o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), com 30%, e o senador Carlos Viana, com 9%. Brancos, nulos e os que dizem não querer votar em outubro somam 11%. Os indecisos são 10%.

Zema busca a reeleição ao governo do estado, enquanto Kalil ainda tenta formalizar um palanque com apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Há ainda divergências entre PT e PSD para uma eventual coligação entre eles.

Já Viana conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), que também mantém pontes com Zema.

Em uma projeção de segundo turno entre o atual governador e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Zema marca 48%, contra 35% de Kalil. Brancos e nulos e os que dizem não querer votar em outubro são 9%, além de 8% de indecisos.

O instituto ouviu de forma presencial 1.480 pessoas no estado de 7 a 10 de maio, e a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O nível de confiança do levantamento é de 95%, sob o registro MG-00132/2022 e BR-06132/2022. A pesquisa da Quaest é financiada pela corretora de investimentos digital Genial Investimentos, que é controlada pelo Banco Genial.