Zelenski fala com Bolsonaro sobre exportação de grãos e pede apoio a sanções

Ao comentar sobre a ligação na última quinta, Bolsonaro disse que apresentaria a Zelenski a solução para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse nesta segunda-feira (18) que discutiu com o brasileiro Jair Bolsonaro (PL) a importância das negociações para destravar a exportação de grãos do país de forma a, nas palavras dele, “prevenir contra a crise global de alimentos provocada pela Rússia”.

Bolsonaro havia dito, na última quinta (14), que falaria com Zelenski nesta segunda. Segundo o presidente, ele apresentaria a solução para o fim do conflito. “Vou dar minha opinião a ele, o que eu acho. Eu sei como seria a solução do caso, mas não vou adiantar. Como acabou a guerra da Argentina com o Reino Unido em 1982? É por aí”, disse à CNN Brasil.

O ucraniano não comentou essa declaração. Em um tuíte, se resumiu a dizer que informou Bolsonaro sobre a situação no front. “Convoco todos os nossos parceiros para que se juntem às sanções contra o agressor”, escreveu.

Esta foi a primeira vez que os dois líderes se falaram desde o começo da guerra -Bolsonaro esteve com Vladimir Putin em Moscou dias antes da invasão à Ucrânia e teve ao menos um telefonema com o russo.

O presidente brasileiro e o Itamaraty já fizeram críticas à estratégia de sanções adotada pelo Ocidente para isolar o Kremlin.

Nesta semana, Rússia e Ucrânia devem voltar a ter rodadas de negociação, mediadas pela Turquia e pela ONU, para destravar a exportação de grãos.