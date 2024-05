Zanin dá 60 dias para Congresso viabilizar projeto

Brasília, 16 – O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), intimou o Congresso a se manifestar sobre a viabilidade de aprovar em até 60 dias o projeto de lei (PL) que contempla o acordo entre Executivo e Legislativo sobre a desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores da economia.

A expectativa das empresas é de que o ministro suspenda a liminar que derrubou a desoneração até o próximo dia 20, segunda-feira, data de pagamento da contribuição patronal.

Na quarta-feira, 15, a Advocacia-Geral da União (AGU) havia pedido a Zanin para suspender por 60 dias a liminar. A AGU também solicitou que a decisão volte a valer caso a questão não avance no Congresso.

O processo no STF foi ajuizado pelo governo em abril, sob o argumento de que o projeto que prorrogou a desoneração, aprovado no fim de 2023, não indicava a fonte dos recursos para bancar a medida.

Na semana passada, governo e Congresso fecharam acordo que prevê a reoneração gradual da folha a partir de 2025 até 2028. Um projeto de lei com os termos do acordo foi protocolado nesta semana no Senado.

Estadão Conteúdo