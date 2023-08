Zambelli é esperada para depor nesta segunda-feira

De acordo com a PF, Delgatti recebeu pelo menos R$ 13,5 mil, divididos em dois pagamentos, de assessores de Zambelli

É esperado para hoje (7) o depoimento da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ela é acusada de pagar um hacker para invadir as contas do ministro Alexandre de Moraes e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para emissão de informações falsas.

O depoimento está marcado para acontecer a partir das 14h, mas a deputada poderá permanecer em silêncio.

O hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter invadido telefones de autoridades envolvidas com a operação Lava Jato em 2019, foi preso em uma operação da Polícia Federal na última quarta-feira (2), quando também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra a deputada, no apartamento e no gabinete dela.

De acordo com a PF, Delgatti recebeu pelo menos R$ 13,5 mil, divididos em dois pagamentos, de assessores de Zambelli. A deputada nega ter cometido qualquer irregularidade, e disse que contratou os serviços do hacker para o seu site.