Wellington Macedo deixa a Papuda e vai para a prisão domiciliar

O bolsonarista havia sido preso no dia 3 de setembro acusado de promover atos antidemocráticos

O blogueiro bolsonarista Wellington Macedo deixou o Complexo Penitenciário da Papuda na madrugada desta sexta-feira (15). Macedo havia sido preso no dia 3 de setembro, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de promover atos antidemocráticos acerca do feriado de 7 de setembro.

Esposa de Wellington, Andressa Macedo confirmou a soltura por volta de 1h30. “Recebi a notícia de que o Wellington acaba de ser liberado e estou a caminho para pegar ele “, disse. Andressa também agradeceu o apoio dos bolsonaristas.

A esposa confirmou que Wellington ficará em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. O jornalista também não poderá dar entrevistas e nem usar redes sociais. Visitas também estão proibidas.

Incitação de invasão e referências à ditadura

Wellington foi preso porque teria incitado uma invasão ao STF, além de divulgar notícias falsas. Antes de ser preso, o bolsonarista chegou a publicar uma mensagem com referência ao golpe militar de 1964. “O que estamos ouvindo são ecos de cachorros mortos. Chegou a hora. Mais uma vez, após 57 anos, serão derrotados os que se achavam donos do poder. Poder o povo dá. Poder o povo tira.”

A advogada de Wellington, Mônica Holanda, disse que o jornalista chegou a ficar 18 dias sem se alimentar enquanto esteve preso por ter ficado abalado com a prisão.