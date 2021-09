Vídeo: Zé Trovão assume que fugiu do Brasil e diz que vai se entregar

Foragido, o caminhoneiro chegou a desafiar Alexandre de Moraes a prendê-lo no dia 7, mas já estava fora do país nesta data

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, assumiu nesta quinta-feira (9) que não está no Brasil. Ele é alvo de inquérito da Procuradoria-Geral da República (PGR) e teve prisão decretada na última sexta-feira (3), mas a Polícia Federal não havia conseguido localizá-lo.

Os agentes não encontraram Zé Trovão porque ele saiu do Brasil uma semana antes de a prisão ser decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo (STF). O caminhoneiro chegou a desafiar Moraes a prendê-lo, mas, no momento do vídeo, ele já estaria fora do país. Segundo a CNN, Zé fugiu no dia 27 de agosto.

“Eu vou te fazer um convite Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir à Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Estarei lá a sua disposição”, disse Zé Trovão em vídeo publicado no último sábado (4). Zé Trovão não esteve na Avenida Paulista.

Nesta quinta (9), Zé Trovão assumiu que está no México. “Eu vou me entregar”, prometeu. “Não aguento mais isso.” “Para quem não sabe, estou no México, a embaixada brasileira acaba de entrar em contato com o hotel onde estou. Em alguns momentos, a polícia vem aqui me recolher e vai me levar preso. Eu não cometi nenhum crime”, disse o caminhoneiro, que se diz um preso político.

O advogado Levi de Andrade, que defende Zé trovão, diz que aguarda confirmação da prisão para tomar providências. “Há um acordo internacional com o México que dispensa processo de extradição. Ele deve chegar hoje ou amanhã” ao Brasil, disse Levi, também à Veja.