Saiba quem é Zé Trovão

Foragido da Justiça desde o último dia 3, o caminhoneiro faz vídeos contra o STF e a favor de Bolsonaro. Ele chegou a desafiar Alexandre de Moraes a prendê-lo no dia 7, mas não foi aos atos

O caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, autointitulado Zé Trovão, tem ganhado notoriedade em meio às manifestações antidemocráticas ocorridas nos últimos dias. Foragido da Justiça, ele se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira (9).

Zé Trovão começou a ficar famoso ao gravar vídeos convocando bolsonaristas a irem às manifestações do Dia da Independência e depois a pararem as estradas do país. Estas gravações que atentam à democracia começaram a circular desde o fim de agosto em grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Zé Trovão aparece quase sempre sozinho, com uma bandeira do Brasil e em cenários que não permitem identificar sua localização, afinal está foragido desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou sua prisão na última sexta-feira (3). Segundo a CNN, Zé Trovão teria fugido do Brasil uma semana antes de ser alvo da Polícia Federal.

Zé Trovão se popularizou como um suposto líder dos caminhoneiros ao insuflar atos contra os ministros do STF, embora verdadeiros representantes da categoria neguem que sejam representados pelos bolsonaristas. Segundo uma de suas postagens em redes sociais, os manifestantes só deixariam Brasília após todos os ministros do Supremo serem retirados.

O caminhoneiro chegou a fazer um convite a Alexandre de Moraes: “Eu vou te fazer um convite, Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir à Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Estarei lá a sua disposição”. Zé Trovão não foi aos atos.

Na madrugada de hoje, o caminhoneiro gravou vídeo mostrando decepção com a mensagem de Bolsonaro pedindo que caminhoneiros liberem as rodovias brasileiras. “A minha vida está destruída por que eu estou hoje sendo perseguido politicamente com mandado de prisão e passando por tudo com risco de nunca mais ver minha família, porque eu não vou pra cadeia, porque eu não sou bandido”, afirma.

Em seguida, o caminhoneiro pede que Bolsonaro grave vídeo com data e hora para que assim possa obedecer à ordem. “Nós queremos que o senhor fale para o povo brasileiro isso, que o senhor faça um vídeo, fale a data, fale o dia, e que o senhor peça para nós, caminhoneiros, abrir [sic]. Porque daí, sim, nós vamos fazer vídeo pedindo para liberar as pistas. Sem isso, presidente, eu não vou fazer, porque não dá mais para confiar em áudio e vídeo sem data, sem nada, porque pode ser coisa antiga”, prossegue Zé Trovão.

O áudio que circulou na noite de quarta (8), no entanto, é verdadeiro e foi confirmado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio chegou a também gravar vídeo para confirmar a veracidade. “É real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação iria agravar efeitos da economia e de inflação e iria impactar os mais pobres, os mais vulneráveis”, declarou.