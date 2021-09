Em novo vídeo, Zé Trovão diz que vai manter rodovias fechadas e pede população nas ruas

Caminhoneiro deu “sermão” em bolsonaristas. “Cadê a parte de vocês?”

O foragido Marcos Antônio Pereira Gomes, mais conhecido pelo apelido Zé Trovão, tem gravado vídeos e repassado a grupos bolsonaristas nos últimos dias. Na manhã desta quinta-feira (9), Zé Trovão disse que os caminhoneiros seguirão tentando manter rodovias fechadas e pediu o apoio da população.

“Cadê a parte de vocês? Vocês estão em cima das pistas hoje ajudando os caminhoneiros? Porque a Polícia Federal está tentando a todo custo se mobilizar o movimento. Se vocês não estiverem juntos, não forem para cima juntos e não ajudar esse movimento, fica difícil”, advertiu Zé Trovão.

“Vocês tem que ir para a rua junto com os caminhoneiros. E eu não tô falando na rua do centro da sua cidade, não. Você tem que ir para cima das pistas. Vamos manter as pistas 100% fechadas, só passa ambulância, só passa remédio, oxigênio, só passa viatura”, declarou.

“Vocês querem salvar o país de vocês? Vocês querem ajudar? Nós estamos aqui”, disse Zé Trovão, que está foragido. Há a suspeita de que ele tenha deixado o Brasil ainda em agosto para evitar ser alvo da Polícia Federal.

Veja o pronunciamento:

Decepção com Bolsonaro

Na madrugada de hoje, o caminhoneiro gravou vídeo mostrando decepção com a mensagem de Bolsonaro pedindo que caminhoneiros liberem as rodovias brasileiras. “A minha vida está destruída por que eu estou hoje sendo perseguido politicamente com mandado de prisão e passando por tudo com risco de nunca mais ver minha família, porque eu não vou pra cadeia, porque eu não sou bandido”, afirma.

Em seguida, o caminhoneiro pede que Bolsonaro grave vídeo com data e hora para que assim possa obedecer à ordem. “Nós queremos que o senhor fale para o povo brasileiro isso, que o senhor faça um vídeo, fale a data, fale o dia, e que o senhor peça para nós, caminhoneiros, abrir [sic]. Porque daí, sim, nós vamos fazer vídeo pedindo para liberar as pistas. Sem isso, presidente, eu não vou fazer, porque não dá mais para confiar em áudio e vídeo sem data, sem nada, porque pode ser coisa antiga”, prossegue Zé Trovão.

O áudio que circulou na noite de quarta (8), no entanto, é verdadeiro e foi confirmado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio chegou a também gravar vídeo para confirmar a veracidade. “É real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação iria agravar efeitos da economia e de inflação e iria impactar os mais pobres, os mais vulneráveis”, declarou.