Vídeo: tanque passa em frente ao Alvorada às vésperas de manifestações

Um tanque passou nas imediações do Palácio do Alvorada na tarde deste domingo (5), dias antes das manifestações previstas para a próxima terça-feira, 7 de setembro. Alguns populares também estiveram presentes.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro também estiveram na Esplanada dos Ministérios, pedindo intervenção militar. “Queremos liberdade. Fim do comunismo no Brasil”, dizia um dos cartazes expostos.

No sábado (4), próximo ao Conjunto Nacional, cerca de 20 pessoas também circulavam o local. A faixa abaixo diz: “O povo brasileiro autoriza o presidente Bolsonaro a utilizar nossas Forças Armadas para fazer a intervenção no Judiciário e no Legislativo”:

Foto: Gabriel de Sousa/Jornal de Brasília

Antes vazios em época de feriado, os hotéis do Distrito Federal se mantiveram lotados nos últimos dias por pessoas que pretendem comparecer às manifestações. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Distrito Federal (Abih-DF), há ocupação de quase 100% para os próximos dias.

No sábado (4), a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Celetista divulgou nota afirmando que “repudia veementemente qualquer ação ou pretensão declarada que viole as garantias constitucionais do Estado Democrático de Direito e da coexistência de poderes institucionais independentes e harmônicos entre si”.

Na nota, assinada pelo deputado federal Nereu Crispim (PSL/RS), a frente parlamentar classifica como retrocesso social “inadmissível” os chamamentos articulados nas redes sociais para participação de caminhoneiros em atos antidemocráticos no dia 7 de setembro.