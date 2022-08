Vice de Rodrigo disse ter alinhamento a pauta econômica de Bolsonaro e elogiou Guedes

Segundo Zuliani, que é deputado federal, Guedes naquele momento comportou-se com “sabedoria” e “bastante equilíbrio”

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Hoje crítico do governo federal, o candidato a vice-governador de São Paulo na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB), Geninho Zuliani (União Brasil) derramava-se em elogios ao ministro da Economia, Paulo Guedes, no início do governo.

“Fiquei muito feliz com as explanações do nosso ministro Paulo Guedes. Quero dizer que o meu partido, o Democratas [atual União Brasil], tem um alinhamento muito grande com a política econômica do atual governo”, afirmou, em abril de 2019, em comentário sobre audiência de Guedes na Câmara a respeito da reforma da Previdência.

Segundo Zuliani, que é deputado federal, Guedes naquele momento comportou-se com “sabedoria” e “bastante equilíbrio”. “Então, deixo registrados os meus parabéns ao ministro”, afirmou.

Durante seu mandato, o deputado dedicou-se a temas da pauta econômica. Ele foi o relator, por exemplo, do marco legal do saneamento básico.