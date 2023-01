Vetado por Lula na Ancine chefiou Cultura e fez viagem polêmica com Frias

Ele assumiu a Secretaria da Cultura em março do ano passado, quando o ex-ator da Globo deixou o cargo para concorrer à Câmara

Hélio Ferraz de Oliveira é um dos 18 nomes derrubados nesta terça-feira (31) pelo presidente Lula (PT), após terem sido indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ocupar cargos no governo e em postos no exterior. O pedido de cancelamento, feito por Lula ao Congresso, foi publicado hoje no Diário Oficial da União.

O bolsonarista é um aliado do ex-secretário especial da Cultura Mario Frias e foi indicado por Bolsonaro para ser diretor da Ancine (Agência Nacional do Cinema) em dezembro de 2021. O UOL procurou Oliveira sobre o assunto e o espaço está aberto para manifestação.

Ele assumiu a Secretaria da Cultura em março do ano passado, quando o ex-ator da Globo deixou o cargo para concorrer a uma cadeira na Câmara.

Quando era adjunto na Cultura, acompanhou o então chefe Frias em uma polêmica viagem a Nova York, entre 14 e 19 dezembro de 2021, com custo total de R$ 78 mil —cada um gastou R$ 39 mil.

O gasto da dupla acabou alvo do TCU (Tribunal de Contas da União). A viagem aconteceu para que Frias discutisse “um projeto cultural envolvendo produção audiovisual, cultura e esporte” com o lutador de jiu-jitsu brasileiro Renzo Gracie. A agenda de Frias e Oliveira nos Estados Unidos, no entanto, teve menos de uma atividade por dia.

Na época, os dois defenderam a viagem — Frias chegou a dizer que as pessoas estavam “procurando cabelo em ovo” ao rebater as críticas e que o intuito da ida aos EUA era trazer o “método da Broadway” para o Brasil.

Quem é Hélio Ferraz de Oliveira?

Graduado em direito, com especialização em direito de família e sucessões, conforme seu currículo disponível no site do governo federal, preenchido à mão, e com poucas passagens por trabalhos relacionados ao setor cultural;

Foi substituído por Bolsonaro nos últimos dias do governo. O policial militar André Porciuncula (PL-BA) assumiu seu lugar até o início do governo Lula. Ida à Cinemateca com a PF

Em agosto de 2020, quando era secretário nacional do audiovisual substituto, Oliveira foi acompanhado pela Polícia Federal em uma operação na Cinemateca Brasileira, com o intuito de assumir as chaves da instituição. Antes, a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto administrava a instituição.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo de março do ano passado, que ouviu um ex-servidor que preferiu não se identificar, Oliveira era conhecido no gabinete por não trabalhar e por armar confusão contra colegas.

A reportagem também afirmava que ele é armamentista e tinha uma foto segurando uma metralhadora nas redes sociais — o registro, no entanto, não está mais disponível no perfil dele.