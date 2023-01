‘Eu sou uma pessoa que defende muito a estabilidade econômica’, diz Lula

Lula voltou a prometer acabar com a fome do País e fazer o reajuste real do salário mínimo – ou seja, acima da inflação

Ainda sob a desconfiança do mercado em relação à responsabilidade fiscal do novo governo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta terça-feira, 31, ser uma pessoa que defende muito a estabilidade econômica. “Eu sou uma pessoa que defende muito a estabilidade econômica. Eu quero seriedade fiscal, mas eu quero seriedade política, quero seriedade social. Porque é verdade que temos muitas dívidas para pagar, mas a dívida impagável há cinco séculos é a dívida social com o povo brasileiro”, declarou o presidente da República no Palácio do Planalto. Leia também Intervenção federal termina com cúpula da Segurança Pública renovada no DF

Lula voltou a prometer acabar com a fome do País e fazer o reajuste real do salário mínimo – ou seja, acima da inflação – embora tenha reconhecido que neste ano "será difícil".