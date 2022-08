Vereadora retira microfone após Holiday acusar sindicatos de ‘vagabundagem’

Houve xingamentos e bate-boca entre os dois parlamentares

A vereadora Juliana Cardoso (PT) retirou o microfone de seu colega, o vereador Fernando Holiday (Novo), após ele acusar sindicatos de promoverem a “vagabundagem” durante discurso na tribuna da Câmara Municipal, nesta quarta-feira (10), em São Paulo. Houve xingamentos e bate-boca entre os dois parlamentares.

“Os sindicatos surgem a partir da Revolução Industrial como uma auto-organização necessária para que os trabalhadores alcançassem melhores condições de trabalho. Mas surge espontaneamente, não no dever, na obrigação de uma organização, que obriga o trabalhador a lhes pagar”, disse Holiday, referindo-se à contribuição sindical. Em 2017, a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional pôs fim à obrigatoriedade da cobrança da taxa.

“Portanto há uma distorção ao longo de décadas: o sindicato que aqui está não representa o trabalhador, representa a sua própria elite, a sua própria diretoria que vive de fazer nada e, portanto, vive da vagabundagem”, completou.

Na sequência, a vereadora Juliana Cardoso solicitou a palavra ao presidente da Casa, Milton Leite (União-SP), que negou o pedido e autorizou a continuidade do discurso de Holiday.

“Não vou conceder a parte à oposição. Reservem-se à sua insignificância. Parlamentares do PT e do PSOL: ou sentem-se nos seus lugares ou vão para os seus gabinetes”, gritou Holiday.

A parlamentar petista não gostou do termo “insignificância” e subiu à tribuna para protestar contra Holiday e, no meio do tumulto, tirou o microfone enquanto ele discursava.

“Insignificância de quê?”, perguntou ela, aos gritos no ouvido de Holiday. “Você não vai chamar o servidor público de vagabundo. Não vai”.

Holiday, por sua vez, pediu para que a vereadora voltasse para a sua “quadrilha” e acusou a petista de “agredi-lo” e “censurá-lo”.

Nas redes sociais, o ex-integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) disse que irá protocolar uma representação contra a vereadora.

“Em 6 anos na Câmara Municipal, nunca havia visto uma atitude tão antidemocrática quanto a que a vereadora do PT teve ontem. Essa é a verdadeira face deles. Amantes de ditaduras. Censuradores. Por isso, estou protocolando uma representação na Corregedoria da CMSP”, escreveu ele.

A vereadora Juliana Cardoso, por sua vez, disse que Holiday tem uma “estratégia machista para se promover nas redes sociais”.

“Eu já passei por isso mais de uma vez, toda vez eu penso ser a última, mas parece que não tem fim… Já conhecemos sua estratégia machista para ser projetar nas redes, sabemos que estamos do lado certo da luta, em defesa das mulheres, dos servidores públicos e da verdade!”