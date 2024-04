Vereador defende salário de R$ 300 mil durante votação por aumento em GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um vereador de Formosa (GO) disse que o salário pago aos parlamentares da cidade deveria ser de R$ 300 mil. A declaração foi dada durante sessão na Câmara Municipal na terça-feira (23).

Os vereadores no município goiano aprovaram aumento na remuneração dos parlamentares, do prefeito e do vice-prefeito. Os novos valores passarão a valer a partir de 1º de janeiro de 2025.

Os parlamentares de Formosa, que recebem atualmente R$ 14.904,66, passarão a ganhar R$ 17.387,32. O próximo prefeito do município ganhará R$ 34.774,64. O vice-prefeito será remunerado em R$ 17.387,32.

O aumento salarial para os cargos da administração municipal foi aprovado durante sessão extraordinária com nove votos favoráveis e quatro contrários.

Para o vereador Hermes Costa (União), uma pessoa que ocupa esse cargo em Formosa deveria ser de R$ 300 mil. Ele falou que ganhar R$ 34 mil para ser prefeito de uma cidade do tamanho de Formosa é um valor baixo.

Costa disse que, se fosse para atender a todos os pedidos da população, R$ 300 mil “ainda seria pouco”.

“O salário que nós ganhamos, se nós formos atender as pessoas que nos ligam pedindo uma ajuda, a gente tinha que ganhar R$ 300 mil e não dava, porque todo dia chega um e pede uma consulta, pede um transporte, um remédio, uma cesta básica.”

O vereador afirmou ainda que a população “banaliza a política” e ressaltou que o que motiva as pessoas a seguirem determinada profissão é o salário.

“O que faz as pessoas se interessarem pela política? É o salário. Por exemplo: a maioria das pessoas ganham um salário mínimo. Por que reclamam? Porque não estão satisfeitos em ganhar um salário mínimo. Eles queriam ganhar R$ 3, R$ 4, R$ 5 mil… É justo o prefeito não pagar o piso dos enfermeiros? Não é justo, mas dizer que um prefeito ganhar R$ 34 mil para gerir um município do tamanho de Formosa, achar que isso é demais, eu não acho.”

Em nota, a Câmara Municipal de Formosa disse que a fala de Hermes Costa “não reflete, necessariamente, o posicionamento institucional da Câmara”. A reportagem entrou em contato com Hermes Costa, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Formosa é uma cidade goiana com 123 mil habitantes, localizada no entorno do Distrito Federal.

Votaram a favor do aumento:

Cátia Rodrigues (PSB), Com de Paiva (Podemos), Roberta Brito (PSD), Filipe Vilarins (MDB), Índio de Assis (Mobiliza), Joelson Trovão (Agir), Hermes Costa (União Brasil), Mundim (Podemos) e Nema (Podemos).

Votaram contra o aumento:

Delegada Fernanda (PP), Dr. João Batista (DC), Ciê do Sacolão (União Brasil) e Simone Ribeiro (PL).