‘Vencemos a mentira’ das pesquisas, diz Bolsonaro após primeiro turno

Lula obteve 48,43% dos votos frente a 43,20% de seu rival. Os dois vão se enfrentar no segundo turno, em 30 de outubro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, neste domingo (2), ter saído vitorioso da “mentira” das pesquisas de intenção de voto, que o situavam em ampla desvantagem frente a seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem ficou a apenas cinco pontos no primeiro turno das eleições.

“Vencemos a mentira no dia de hoje”, disse Bolsonaro em alusão à pesquisa Datafolha, que previa vantagem de 14 pontos de Lula sobre ele. Com 100% das urnas apuradas, Lula obteve 48,43% dos votos frente a 43,20% de seu rival. Os dois vão se enfrentar no segundo turno, em 30 de outubro.

© Agence France-Presse