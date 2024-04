Veja mudanças previstas no secretariado de Nunes e Tarcísio em ano eleitoral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizarão trocas em seus secretários até sábado (6), prazo para que titulares das pastas que queiram concorrer na eleição de outubro deste ano se desvinculem dos cargos.

No caso do prefeito, sete secretários ou dirigentes de órgãos municipais vão deixar seus postos -cinco para disputar o pleito. Nunes tem optado por soluções caseiras para substituir os membros, promovendo secretários adjuntos ou outras pessoas que já integram as pastas.

Já Tarcísio pode perder dois secretários, que devem concorrer à Câmara Municipal. Veja quem entra e quem sai.

VEJA QUEM SAI E QUEM ENTRA NA GESTÃO NUNES

Secretaria de Segurança Urbana

– Sai: Elza Paulina de Souza – concorre a vereadora pelo MDB

– Entra: Alcides Fagotti Junior (secretário-adjunto) ou Ricardo Mello Araújo (coronel da PM bolsonarista)

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

– Sai: Carlos Bezerra Júnior – concorre a vereador

– Entra: Marcelina Conceição Santos (chefe de gabinete)

Secretaria da Cultura

– Sai: Aline Torres – concorre a vereadora pelo MDB

– Entra: Não definido, mas deve ser integrante da pasta

SP Urbanismo

– Sai: Cesar Angel Boffa de Azevedo – concorre a vereador pela União Brasil

– Entra: Pedro Martin Fernandes (diretor de Desenvolvimento Urbano)

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

– Sai: Alexandre Pereira da Silva – concorre a prefeito de Jundiaí (SP) pelo Solidariedade

– Entra: Pedro Nepomuceno de Souza Filho (chefe de gabinete)

Secretaria de Urbanismo e Licenciamento

– Sai: Marcos Duque Gadelho – sai por outras razões

– Entra: Elisabete França (secretária executiva do Programa Mananciais e ex-secretária)

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

– Sai: Aline Cardoso – sai por outras razões

– Entra: Não definido

VEJA QUEM SAI E QUEM ENTRA NA GESTÃO TARCÍSIO

Secretaria de Políticas para a Mulher

– Sai: Sonaira Fernandes – concorre a vereadora pelo PL ou será vice de Nunes

– Entra: Valéria Bolsonaro (deputada estadual pelo PL)

Secretaria de Desenvolvimento Social

– Sai: Gilberto Nascimento Jr. – pode sair para concorrer a vereador

– Entra: Não definido