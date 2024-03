SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e mais 14 pessoas no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas de Covid-19. Eles foram indiciados sob suspeita pelos crimes de inserção de dados falsos em sistema público e associação criminosa.



A pena para associação criminosa é a reclusão de 1 a 3 anos. Já a inserção de dados falsos em sistema de informações tem pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa.

VEJA A LISTA DE INDICIADOS:



Jair Bolsonaro

Ex-presidente é investigado em caso de fraude em cartão de vacinação com dados inseridos em registros do SUS, segundo a PF.

Mauro Cesar Cid Barbosa

Tenente-coronel do Exército Brasileiro e ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. É suspeito de inserir dados falsos referentes à vacinação de sua família —sua mulher, Gabriela Ribeiro Cid, e três filhas — e de Bolsonaro e sua filha, Laura, no sistema do SUS.

Gabriela Santiago Ribeiro Cid

Mulher do tenente-coronel Mauro Cid. Ela admitiu em depoimento à PF que usou certificado falso de vacinação contra a Covid-19. Porém, culpou o marido pela inclusão de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde.

João Carlos de Sousa Brecha

Secretário de Governo em Duque de Caxias (RJ), cidade onde as inserções falsas foram feitas no sistema do Ministério da Saúde.

Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva

Chefe da central de vacinação de Duque de Caxias. Segundo a PF, ela teria retirado da base de imunização do país o registro de que Bolsonaro teria tomado duas doses da vacina Pfizer.

Célia Serrano da Silva

Secretária de Saúde de Duque de Caxias é investigada por atuar na inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em benefício de várias pessoas.

Gutemberg Reis de Oliveira

Deputado federal e irmão do ex-prefeito de Caxias, Washington Reis. Ele é apoiador de Bolsonaro e teria atuado como intermediador da fraude.

Ailton Gonçalves Barros

É investigado por intermediar a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid.

Sérgio Rocha Cordeiro

Assessor do ex-presidente Bolsonaro. Segundo a PF, teve a inserção de dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde.

Max Guilherme Machado de Moura

Assessor do ex-presidente Bolsonaro. Segundo a PF, teve também a inserção de dados falsos nos sistemas do Ministério da Saúde.

Marcelo Fernandes Holanda

De acordo com a PF, auxiliou Ailton Gonçalves Barros na inserção dos dados falsos.

Camila Paulino Alves Soares

Servidora da Prefeitura de Duque de Caxias é investigada por atuar na inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 em benefício de várias pessoas.

Luis Marcos dos Reis

Sargento e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O relatório de análise da PF identificou que Mauro Cid solicitou ajuda de Luis Marcos dos Reis para obter um cartão de vacinação preenchido com doses da vacina contra a Covid em nome de sua mulher.

Farley Vinícius Alcantara

Sobrinho de Luis Marcos dos Reis, o médico teria auxiliado o sargento, segundo a PF.

Eduardo Crespo Alves

O segundo-Sargento do Exército tentou, a pedido de Mauro Cid, obter um cartão de vacinação preenchido com doses da vacina contra a Covid em nome de Gabriela Santiago Ribeiro Cid.

Paulo Sergio da Costa Ferreira

Também tentou, a pedido de Mauro Cid, obter um cartão de vacinação preenchido com doses da vacina contra a Covid em nome de Gabriela Santiago Ribeiro Cid.