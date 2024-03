PF apreende 1,3 tonelada de cocaína em SC

A Polícia Federal (PF) conseguiu localizar duas residências, uma em Balneário Camboriú (SC) e outra em Joinville (SC), que estavam sendo utilizadas como depósito e laboratório para o preparo de cocaína. A ação aconteceu na última segunda-feira (18).

A operação teve início após o monitoramento de um veículo suspeito que era utilizado para o transporte de entorpecentes entre cidades do litoral norte de Santa Catarina, conforme informações divulgadas pela PF.

Ao abordarem os ocupantes do veículo em uma das residências, em Balneário Camboriú, os policiais encontraram aproximadamente 20kg de cocaína no porta-malas. Dentro da casa, foram localizados mais 424kg da substância, distribuídos em diversos cômodos, além de estar armazenada em outros dois veículos, totalizando 444kg.

Durante a operação, as equipes também apreenderam uma balança de precisão, diversas embalagens e materiais utilizados no preparo da droga. Quatro indivíduos responsáveis por essa parte do processo e pela guarda dos entorpecentes foram detidos em flagrante.

Na segunda residência, em Joinville, as equipes descobriram um montante adicional de 892kg de cocaína, juntamente com uma metralhadora .50, 10 fuzis, 11 pistolas de calibre restrito, 52 carregadores para fuzis e 10 para pistolas, duas granadas e aproximadamente 650 munições de calibre restrito, além de 50 de calibre permitido. Um indivíduo foi preso em flagrante no local.