UBS 12 de Ceilândia atende 324 pacientes com força-tarefa em clínica médica

Em mais uma força-tarefa da Secretaria de Saúde (SES-DF), a Unidade Básica de Saúde (UBS) 12 de Ceilândia atendeu 324 pacientes na área de clínica médica. Durante todo o dia, servidores ficaram à disposição para dar assistência a crianças e adultos. A ação, realizada na terça-feira (19), contou com 10 profissionais da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde (Diraps), da Coordenação de Atenção Primária à Saúde (Coaps), especialistas em saúde da família (ESF), médicos e enfermeiros.

Supervisor da UBS 12 de Ceilândia, Wilsimar Souza Dias ressaltou a importância da ação junto à comunidade com o objetivo de dar celeridade aos atendimentos. “É uma região mais vulnerável. Estávamos com uma demanda reprimida de pacientes na lista de espera e agendados. A população precisa desse serviço e a SES-DF busca oferecer o melhor serviço possível.”

Na força-tarefa, os pacientes passaram por uma triagem, com aferição de pressão e de glicemia, e depois foram encaminhados às enfermeiras para a identificação do problema. Segundo a médica da família e coordenadora da Atenção Primária do DF, Fabiana Fonseca, entre as principais queixas dos usuários estavam dores abdominais e sintomas gripais, além de doenças crônicas como pressão alta.

“Vim com a equipe da Coaps e queremos ficar mais perto tanto dos profissionais que estão na ponta, na assistência, quanto da população. Isso é muito importante, porque conseguimos avaliar situações que podem ser ajustadas, trazendo melhorias à unidade”, explicou a coordenadora.

Reforço

Uma das mudanças já previstas para outubro, de acordo com o diretor substituto da Diraps Oeste, Aridan Fernandes de Almeida, é a chegada de mais uma equipe para reforçar os serviços da UBS 12 de Ceilândia. Esta é a região administrativa com maior procura pelos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). “A vinda desses profissionais irá auxiliar na organização de fluxos e no atendimento”, afirmou. A unidade apresenta também altas demandas de inserções no sistema de regulação e assistência para a troca de receitas, avaliação em clínica médica e exames de rotina.

A moradora de Ceilândia, Izabel de Deus Cesar, 65 anos, foi uma das pacientes contempladas pela ação e elogiou a iniciativa. “Fui bem recebida. O atendimento aqui é muito bom, humanizado, com profissionais educados. Eu tenho um aneurisma e passo muito mal com desmaios. Já saí com a receita e com os remédios”, relatou.

Assim como Izabel, o ajudante de atacadista Antônio Carlos da Conceição, 45 anos, acompanhou a esposa e aproveitou a ocasião para também mostrar exames seus ao médico. Hipertenso, ele contou ter levado uma “chamada” do profissional por ter interrompido o tratamento. “Dei uma passadinha na triagem e a pressão não estava legal. O médico me deu uma ‘bronca’ e disse para eu tomar o remédio todos os dias. Além disso, me passou novos exames para ver colesterol e diabetes. O atendimento foi ótimo. Estou indo embora com tudo resolvido e já com data de retorno para outra consulta”, concluiu.

*Com informações da Agência Brasília