Twitter suspende conta de blogueiro bolsonarista após ordem de Moraes

Após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), o Twitter suspendeu a conta do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Ele é investigado no âmbito dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que tramitam na Corte.



Os perfis de Allan dos Santos e do portal Terça Livre, ligado ao blogueiro, foram suspensos desde esta sexta-feira (8) pela rede social. A informação da suspensão por determinação legal foi dada pelo próprio Twitter.



O influenciador, que se encontra nos Estados Unidos, criou a conta recém-bloqueada, que contava com mais de 300 mil seguidores, após o perfil original ter sido suspenso no ano passado.



O ministro do Supremo também foi o responsável por, nesta semana, determinar que a Polícia Federal ouvisse a ex-estagiária do ministro do STF Ricardo Lewandowski.



Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, a funcionária do gabinete do magistrado seria uma “informante” de Allan dos Santos.



Em agosto, o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), que também teve suas contas nas redes suspensas, foi preso por ordem do ministro Moraes no inquérito das milícias digitais.