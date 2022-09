TSE nega acordo com as Forças Armadas na apuração de votos

Segundo o TSE, a contagem de votos será feita a partir da somatória do Boletim de Urna (BU), como vem sendo feito há várias eleições

Por meio de nota oficial, o Tribunal Superior Eleitoral negou qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado e em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

A contagem de votos será feita a partir da somatória do Boletim de Urna (BU), como vem sendo feito há várias eleições. “Para o pleito deste ano, foi implementada a novidade de publicação dos boletins de urnas pela rede mundial de computadores, após o encerramento da votação para acesso amplo e irrestrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral”, disse o TSE em nota.

Essa nota foi publicada após ser veiculada a informação de que as Forças Armadas fariam uma apuração paralela das urnas: ‘Uma medida inédita na história democrática brasileira, que consiste em levar militares em seções eleitorais espalhadas pelo país para tirar e enviar fotos do QR code dos boletins de urna para o Comando de Defesa Cibernética do Exército, que fará um trabalho paralelo de contagem dos votos’.