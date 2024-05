Mario Frias vence Samara Felippo na Justiça em caso de emoji de cocô na 1ª instância

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A atriz Samara Felippo se manifestou nas redes sociais após ter sido noticiado que ela perdeu um processo contra o ex-colega de “Malhação” e atual deputado Mario Frias (PL-SP), na primeira instância.



Segundo decisão obtida pelo site Metrópoles, a atriz foi condenada a pagar R$ 15 mil em idenação por danos morais.



Nas redes sociais, a atriz afirmou que vai recorrer da decisão. “Ainda é primeira instância, não é nenhum caso ganho”, disse Felippo.



Em abril do ano passado, Samara Felippo publicou uma série de cutucadas para Mario Frias, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro e ex-colega dela em “Malhação”. Após dividir a cena com o político na novela em 1999, Samara republicou uma imagem com parte do elenco e cobriu o rosto de Frias com um emoji de palhaço.



“Medo dessas lembranças com meus amigos e um palhaço no meio”, escreveu ela. Em seguida, Samara voltou a recompartilhar a imagem com outro desenho na face de Frias: um jumento. “Acho que ofendi os palhaços! Que são incríveis! Duas opções, completou, na legenda.



Por fim, a sequência foi fechada com outra imagem. “Agora achei! Ofendi os jumentos também!”, finalizou ela, cobrindo o rosto do deputado com um emoji de cocô.