TSE manda Janones apagar mensagem “falsa” sobre piso salarial da enfermagem

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou na noite desta quinta-feira, 8, que seja apagada das redes sociais uma publicação do deputado André Janones (Avante-MG) que relaciona a suspensão do piso salarial nacional dos enfermeiros ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.

A Corte argumenta que, por ser aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Janones divulgou “falsamente” que o partido de Bolsonaro estaria por trás da decisão do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, que suspendeu a iniciativa aprovada pelo Congresso Nacional. A decisão que suspendeu o piso foi publicada após pedido da Confederação Nacional de Saúde, dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde) e outras entidades da categoria.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Janones, nesta sexta-feira, 9, que não comentou a decisão até o momento.

A decisão do TSE para a remoção do conteúdo de Janones é do ministro Paulo de Tarso Vieira, que determinou ao Twitter e ao Facebook que suspendam a publicação até o julgamento definitivo do plenário da Corte sobre o caso. O ministro ainda determinou que o parlamentar e o Ministério Público Eleitoral (MPE) sejam ouvidos na ação, pedida pelo PL, argumentando que o deputado sabe que a informação é falsa e mesmo assim a publicou.

O próprio Janones sugeriu que a informação não seria verdadeira. Em resposta ao jornal O Globo, ele afirmou: “divulguei fake news, só deixei uma fala no ar, exatamente como eles fazem. O Partido de Bolsonaro estaria por trás do pedido que derrubou o piso. Eu ainda frisei que a informação precisava ser confirmada. É bonito? Não. Tem outra forma de estancar fake news? Por ora, também não”, disse o deputado.

Estadão conteúdo