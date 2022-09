Lula defende controle da inflação e criação de empregos em panfleto a evangélicos

A estratégia de focar em medidas econômicas para o público evangélico foi definida pelo Núcleo de Evangélicos do PT (NEPT)

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência, distribui durante um comício com pastores e evangélicos, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um panfleto em que defende o controle da inflação de alimentos, a criação de empregos e o fim de “marcos regressivos da atual legislação trabalhista”. A cada promessa econômica, um versículo bíblico é citado na propaganda.

A estratégia de focar em medidas econômicas para o público evangélico foi definida pelo Núcleo de Evangélicos do PT (NEPT), coordenado pela deputada Benedita da Silva. O objetivo é aproximar os religiosos de temas que afetam o dia a dia de todos, como desemprego e inflação.

“Lula e Alckmin promoverão um amplo debate com a sociedade para o desenvolvimento de uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social a todas as formas de trabalho. Com atenção especial aos autônomos, aos trabalhadores e trabalhadoras por conta própria e de aplicativos, aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas. Também promoverão a inclusão do teletrabalho e dos trabalhadores de home office, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista”, diz o panfleto.

Para atrair parte de um segmento do eleitorado fiel ao presidente Jair Bolsonaro (PL), a campanha de Lula intensificou as ações e encontros com pastores e lideranças evangélicas. O primeiro grande ato voltado aos religiosos ocorre na manhã desta sexta-feira, 9, em São Gonçalo. A expectativa é que o comício reúna ao menos 5 mil pastores.

Estadão conteúdo