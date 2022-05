TSE foi ingênuo e Bolsonaro está se aproveitando, diz Renan sobre militares nas eleições

Renan diz que os militares já fizeram mais de “setenta questionamentos”, e até exigiram a publicação de todos eles

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) verbaliza preocupação de diversas lideranças políticas que até agora estava restrita a conversas de bastidores: a de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode ter se equivocado ao convidar as Forças Armadas para integrarem uma comissão de transparência das eleições.

A iniciativa foi do então presidente do TSE, Luís Roberto Barroso. “O presidente Jair Bolsonaro e setores militares do Ministério da Defesa acabaram assaltando e aparelhando a sua participação nessa comissão”, diz Renan Calheiros. “Se aproveitaram da boa vontade do ministro Barroso”, segue ele.

Renan diz que os militares já fizeram mais de “setenta questionamentos”, e até exigiram a publicação de todos eles.

“De boa-fé, o tribunal acabou sendo ingênuo e abriu um precedente para legitimar essas ações que vêm de fora. Bolsonaro e setores da Defesa se aproveitam disso”, diz ainda o senador.

Diante do comportamento dos militares indicados pelo Ministério da Defesa para a comissão, o senador diz ser forçoso reconhecer “a veracidade” da frase de Barroso sobre a participação deles no processo.

Na semana passada, o ministro afirmou que, “gentilmente convidadas para participar do processo, [as Forças Armadas] estão sendo orientadas para atacar o processo e tentar desacreditá-lo”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O magistrado afirmou que, apesar disso, “o profissionalismo e o respeito à Constituição têm prevalecido” nas Forças.