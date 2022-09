Trump declara apoio a Bolsonaro, a quem chama de sua versão ‘tropical’

“Bolsonaro, ‘tropical Trump’, fez um grande trabalho para o maravilhoso povo do Brasil”, escreveu Trump, em sua rede social

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump declarou apoio ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro, em sua rede social, o Truth Social. Em post publicado na manhã desta quinta-feira, 8, afirmou que ele é o “Trump tropical” e que é um “homem maravilhoso” e tem seu “completo” e “total” aval.

O apoio vem um dia após as comemorações do 7 de setembro, que marcaram os 200 anos da Independência do Brasil, e foram usados pelo presidente brasileiro como o seu maior palanque na corrida presidencial.

E, mesmo sem Trump citar as eleições brasileiras, ocorre após a revista britânica The Economist classificar na capa da edição publicada nesta quinta-feira Bolsonaro como o “The man who would be Trump”, ou “O homem que queria ser Trump”, e traçar um paralelo entre o chefe do Executivo brasileiro e o ex-presidente norte-americano

“O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ‘tropical Trump’, como é carinhosamente chamado, fez um grande trabalho para o maravilhoso povo do Brasil”, escreveu Trump, em sua rede social.

Em duas horas desde que foi publicada, a mensagem de Trump recebeu mais de 13.700 curtidas, foi compartilhada 3.700 vezes e já recebeu mais de 500 comentários até o momento.

De estilo semelhante, o ex-presidente dos EUA e Bolsonaro são comparados diversas vezes, além de serem próximos, com postura e discurso voltado à extrema direita.

O ex-chefe da Casa Branca disse ainda que, quando estava na posição de presidente dos EUA, “não havia outro líder de país que o chamasse mais do que Jair (Bolsonaro) em busca de cortes de tarifas e impostos, renegociações comerciais, políticas contra drogas e reforço de fronteiras (para colocar os “os caras maus” na cadeia!), ajuda militar, e mais”.

“O presidente Bolsonaro ama o Brasil acima de tudo. Ele é um homem maravilhoso, e tem meu endosso completo e total!!!”, finalizou Trump.

Estadão conteúdo