Tributo sobre consumo e renda pode mudar, mas carga não cai no próximo governo

Embora estejam de acordo com o diagnóstico, a visão de como reduzir a desigualdade e a complexidade do sistema tributário não tem encontrado consenso

Eduardo Cucolo

São Paulo, SP

Mudanças na tributação da renda e do consumo que reduzam a carga de impostos sobre os mais pobres e aumentem a cobrança sobre os mais ricos são vistas como prioridade para o próximo governo por presidenciáveis e advogados da área tributária.

Embora estejam de acordo com o diagnóstico, a visão de como reduzir a desigualdade e a complexidade do sistema tributário não tem encontrado consenso no mundo político e empresarial. Diversas propostas nesse sentido chegaram ao Congresso desde 2019, duas delas do próprio governo, mas nenhuma saiu do papel até o momento.

Entre elas, estão três reformas da tributação do consumo (uma delas do atual governo) e o projeto do Ministério da Economia de correção da tabela do Imposto de Renda, tributação de dividendos e redução da alíquota sobre empresas.

Esse último chegou a ser modificado e aprovado pela Câmara, mas está há um ano na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e enfrenta forte oposição de parte do setor empresarial e de profissionais liberais.

Em seu programa de governo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) diz que continuará a trabalhar pelo projeto. Os candidatos Lula (PT), Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) também falam em mexer no Imposto de Renda para tributar os mais ricos.

Ciro e Tebet citam as propostas que unificam os impostos sobre consumo, como os federais IPI e PIS/Cofins, o estadual ICMS e o municipal ISS, entre as prioridades. Atualmente, elas estão paradas no Congresso por falta de acordo na área política e junto ao setor produtivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente Lula também fala em simplificar e reduzir a tributação do consumo de bens e serviços, dentro da sua “reforma tributária solidária, justa e sustentável”.

Tatiana Cappa Chiaradia, sócia do escritório Candido Martins Advogados, destaca dois pontos desses projetos, a correção da tabela do IR e a simplificação de tributos sobre bens e serviços, como prioridades para tornar o sistema tributário mais progressivo.

“Se você busca uma tributação um pouco mais justa, precisa organizar a questão do consumo e do Imposto de Renda”, afirma.

O Brasil é um país que tributa mais o consumo e menos a renda e a propriedade, na comparação com outros países, segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). Com isso, penaliza os mais pobres, como mostram diversos estudos na área.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro problema é que os tributos sobre o consumo se concentram mais nos bens, que proporcionalmente pesam mais na cesta de compras da baixa renda, e menos nos serviços, mais presentes no orçamento das rendas mais elevadas.

Gilberto Luiz do Amaral, presidente do IBPT, destaca o consenso entre a maioria dos candidatos em torno de outro ponto, a taxação sobre dividendos, um pleito histórico da esquerda brasileira e que tentou ser implementado pelo atual governo na reforma do IR.

O tributarista avalia que o melhor caminho para aprovar essa e outras mudanças é trabalhar em uma proposta única que torne o sistema mais progressivo (onerando mais os mais ricos), o que ajudaria a quebrar resistências de políticos e empresários.

Ele avalia que não é possível reduzir a carga tributária, dada a quantidade de demandas que a sociedade brasileira tem, mas que ela pode ser redistribuída.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Uma reforma geral que mexa no IR, na tributação sobre consumo e sobre patrimônio. Que já se faça de uma vez, aproveitando esse primeiro ano do próximo mandato. Senão, vai ficar para o próximo presidente, como tem acontecido sempre.”

Ricardo Maitto, sócio na área tributária do escritório TozziniFreire, também afirma que, além de simplificar e unificar, como fazem as propostas que estão no Congresso, é necessário reduzir a carga sobre o consumo.

Essa queda de arrecadação deve ser compensada por uma tributação maior da renda, não por meio de aumento de alíquotas, mas de mecanismos para combater distorções, como a pejotização e o amplo alcance de regimes especiais como Simples e Lucro Presumido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na reforma do Imposto de Renda, ele afirma que todos os presidenciáveis falam em taxar dividendos, mas que isso deve ser feito em conjunto com a redução da carga nas pessoas jurídicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O que não dá, como alguns presidenciáveis estão falando, é só tributar dividendos. Seria um aumento brutal de carga. O problema do IR não é alíquota, é pejotização, muito regime especial, o que faz com que a arrecadação não converse com a produção de renda no Brasil.”

Simone Musa, sócia do escritório Trench Rossi Watanabe, diz que a taxação dos dividendos, acompanhada pelo imposto menor sobre a pessoa jurídica, é uma forma de reduzir a regressividade do sistema tributário e também aumentar a competitividade do país, uma vez que esse é o modelo seguido por vários parceiros econômicos. Tal medida deve vir acompanhada de tratados internacionais para evitar dupla tributação.

“Se o governo quer realmente atingir a chamada progressividade, não há uma forma diferente senão diminuir a tributação da pessoa jurídica e tributar quem está recebendo, e não a própria atividade empresarial”, afirma. “Não vejo malefício nessa alteração legislativa. As pessoas brigam muito contra ela, mas é olhar muito os interesses individuais e não o interesse mais global.”

Ela vê ainda chances de que outras alterações tributárias importantes para a competitividade do país saiam do papel até o próximo ano, independentemente de quem for o vencedor das eleições, como a legislação de preços de transferência -a forma como os países dividem a receita tributária em operações internacionais realizadas por multinacionais dentro de um mesmo grupo econômico.

“Essa é uma reforma que eu vejo acontecendo independentemente do governo e da entrada do Brasil na VOCDE ou não.”

PROPOSTAS DOS CANDIDATOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA

JAIR BOLSONARO (PL)

Retornar tributação de lucros e dividendos

Correção da tabela do IR, com isenção até cinco salários mínimos

Redução e simplificação de impostos como importação, IPI e ICMS

Ampliar desoneração ao trabalhador

LULA (PT)

“Reforma tributária solidária, justa e sustentável”

Simplificar e reduzir a tributação do consumo

Ricos vão pagar mais imposto de renda

Desonerar produtos com maior valor agregado e tecnologia embarcada

CIRO GOMES (PDT)

Redução da tributação sobre produção e consumo e elevação sobre a renda

Junção dos cinco tributos sobre consumo (IVA da PEC 110)

Corte de 20% dos subsídios em 2023

IR sobre lucros e dividendos e taxação de grandes fortunas (acima de R$ 20 milhões)

SIMONE TEBET (MDB)

Reformar tributos sobre o consumo, com a criação do IVA

Reforma do IR

Meta de redução de desonerações

Zerar impostos relativos à transferência de tecnologia

Fonte: Propostas entregues ao TSE

REVISÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO

Problemas e possíveis respostas

Sistema tributário altamente complexo (muitas normas e obrigações acessórias)

Unificação de tributos sobre valor agregado (IPI/ICMS/ISS e PIS/COFINS) num único IVA

Unificação de obrigações acessórias

Alto nível de litigiosidade, criando ambiente de insegurança

Simplificação dos regimes de PIS/COFINS ou extinção dos tributos para a criação de um IVA único

Alta regressividade do sistema, que tributa proporcionalmente mais aqueles que têm menos renda e patrimônio

Redução das alíquotas dos tributos sobre o consumo

Revisão das metodologias de cobrança do IR a fim de combater o problema da “pejotização” e restringir a aplicação de regimes especiais

Revisão das regras sobre tributação do patrimônio (IPTU, ITR, IPVA, além do ITCMD)

Falta de transparência na concessão de benefícios fiscais, antagonismo na relação Fisco/contribuinte e ineficiência na cobrança de dívidas