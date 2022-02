Tribunal de Minas aluga escritório em Brasília por R$ 607 mil

A contratação, com dispensa de licitação, tem vigência de cinco anos

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou contrato de R$ 607 mil com a CNC (Confederação Nacional do Comércio) para instalação do seu escritório de representação em Brasília.

A contratação, com dispensa de licitação, tem vigência de cinco anos. A CNC (locadora) foi representada por uma imobiliária que faz gestão patrimonial para corporações. O escritório funcionará no Edifício CNC, no Setor Bancário Norte.

Apesar da pandemia, o tribunal fechou nesta terça-feira (15) o restaurante Lago, localizado no Lago Sul, para jantar de confraternização promovido pelo TJ-MG e pela Amagis (Associação dos Magistrados Mineiros).

Na véspera da inauguração, o presidente do TJ-MG, desembargador Gilson Soares Lemes, visitou o escritório, acompanhado do presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), desembargador Marcos Lincoln dos Santos, e da juíza auxiliar da presidência do TJ-MG Rosimere das Graças do Couto. A magistrada assinou o ato de contratação direta com a CNC.

Para Lemes, o escritório será um ponto estratégico com a infraestrutura necessária para representantes do Poder Judiciário mineiro realizarem reuniões e encontros, além de manter contatos com os tribunais superiores e o CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Frederico Vasconcelos