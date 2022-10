“Tem dedo do PT”, diz Bolsonaro sobre suposta supressão de inserções

Cumprindo agenda em Minas Gerais, Bolsonaro afirmou que “não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT”

O cenário político segue movimentado nesta quarta-feira (26). Após o servidor Alexandre Gomes Machado, que era o responsável pela coordenação do pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e TV ter sido exonerado pelo TSE, Bolsonaro afirmou que o caso “tem dedo do PT”.

Buscando a reeleição, o presidente disse ter sido vítima na situação. Segundo sua campanha, oito rádios do Nordeste estariam priorizando inserções de seu adversário, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas duas semanas.

“Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT. O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultado. Eleições têm que ser respeitatadas, mas lamentavelmente PT e TSE têm muito que se explicar nesse caso”, disse Bolsonaro em comício em Teófilo Otoni-MG, onde cumpre agenda hoje.

O servidor exonerado afirmou não saber o motivo de ter sido demitido. Já o TSE afirma que a exoneração após ação da campanha de Bolsonaro foi apenas uma coincidência.

“Onde poderia chegar as nossas propostas, nada chegou. E não será demitindo um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação”, completou o presidente, deixando claro que o assunto não está encerrado com a exoneração.

Após o aviso de exoneração, o servidor compareceu à Polícia Federal após a exoneração, pois se sentiu vítima de abuso de autoridade e diz temer sua integridade física.