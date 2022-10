Servidor responsável por isenções de propaganda eleitoral é exonerado do TSE

Segundo a campanha de Bolsonaro, o presidente teve 154 mil inserções de rádio a menos do que o petista nas últimas duas semanas

O servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência, foi exonerado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na manhã desta quarta-feira (26). Ele era o responsável pela coordenação do pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e TV.

A saída dele aconteceu depois que a campanha de Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição, denunciou que rádios do Nordeste estariam priorizando inserções de seu adversário, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o TSE, a exoneração “faz parte das alterações que o presidente da corte, Alexandre de Moraes, tem promovido em sua equipe após assumir o cargo”. O Tribunal também informou que não é sua função distribuir o material a ser veículado no horário eleitoral gratuito.

No começo da semana, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que a coligação de Bolsonaro ingressou com ações no TSE para denunciar a diferença no número de inserções. Segundo ele, o atual presidente teve 154 mil inserções de rádio a menos do que o petista nas últimas duas semanas.

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, pediu para que fossem apresentadas provas, o que foi feito. A campanha de Bolsonaro entregou um relatório acompanhado de um link público, onde era possível acompanhar uma planilha de horários comprovando que oito emissoras de rádio produziram mais inserções a favor de Lula.

Dentre as rádios citadas na planilha estão emissoras de cidades de Pernambuco e da Bahia.