São Paulo inicia repasses para compensar travas no ICMS dos combustíveis

Joana Cunha

São Paulo, SP

O governo de São Paulo vai iniciar na segunda-feira (22) o repasse de R$ 213,6 milhões aos municípios paulistas para compensar a queda na arrecadação de ICMS sobre combustíveis, energia e comunicações, considerados serviços essenciais.

Os repasses acontecem em meio ao impasse entre governo federal e estados após o Congresso aprovar, em junho, a fixação do teto de 18% para as alíquotas dos combustíveis e outros itens, na medida tomada pela gestão Bolsonaro para reduzir o valor do diesel e gasolina no período eleitoral.

Segundo o governo paulista, o valor adicional corresponde a 25% do serviço mensal da dívida pública com a União, paralisada por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal) no mês passado.

A capital vai receber a maior parte do repasse, cerca de R$ 41,9 milhões. Cidades como Campinas e São José dos Campos receberão R$ 5,3 milhões cada uma.

Os repasses serão feitos até dezembro.